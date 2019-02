Cosa nostra, parla il boss Santapaola: “Totò Riina voleva uccidere il procuratore di Catania”

18 Febbraio 2019 19:14

Nuove rivelazione del boss Santapaola: “Totò Riina voleva uccidere il procuratore di Catania, ma io mi opposi”

Nuove rivelazioni da parte di Vincenzo Santapaola, figlio di Salvatore e nipote del boss Benedetto. Durante il processo davanti alla Corte d’assisse d’appello di Catania che lo vede imputato per l’omicidio di Luigi Ilardo, assassinato, secondo l’accusa, il 10 maggio del 1996 perché sospettato da Cosa Nostra di collaborare con la giustizia, Vincenzo Santapaola ha confessato ai giudici che Toto’ Riina dopo le stragi di Capaci e Via D’Amelio, aveva ordinato l’uccisione anche di Mario Busacca, allora procuratore di Catania. Ad evitare la strage fu il clan dei Santapaola, che, secondo quando riportato da Vincenzo Santapaola, si sarebbe opposta alla carneficina. “Fu Natale Di Raimondo – ha detto Vincenzo Santapaola– a portare l’ordine da Palermo, ma io mi opposi perché eravamo contrari a delitti eclatanti. A Catania si poteva stare tranquilli“. Quanto raccontato dall’imputato conferma la tesi dei magistrati e degli investigatori, da sempre consapevoli che dopo le stragi eccellenti dei primi anni ’90, i Santapaola rifiutarono di compiere altri delitti per non sollevare le reazioni dello Stato. E fu proprio l’atteggiamento dei Santapaola a spingere Totò Riina a puntare il tutto per tutto sull’uomo d’onore Santo Mazzei.

Secondo la difesa di Vincenzo Santapaola, non era quindi possibile organizzare l’omicidio di Ilardo. Per l’efferato delitto la Procura generale ha comunque chiesto la conferma della condanna in primo grado e quindi: ergastolo ai capimafia Giuseppe Madonia e Vincenzo Santapaola, accusati di essere i mandanti, al boss, in quanto organizzatore, Maurizio Zuccaro e a Orazio Benedetto Cocimano, come esecutore materiale. Al delitto avrebbero preso parte anche Pietro Giuffrida e Maurizio Signorino, entrambi deceduti.

Valuta questo articolo