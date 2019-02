27 Febbraio 2019 22:02

Sanità in Calabria, Caligiuri: “è calpestato il diritto alla cura della salute dei cittadini alle prese con un sistema impazzito e, all’apparenza ingovernabile, che è stato affondato ancor più da riforme, piani di rientro e di riorganizzazione e, di scelte dirigenziali surreali”

“Il servizio delle Iene, andato in onda ieri sera, ha acceso ancora una volta i riflettori sulla nostra cara Calabria, scrivendo un’ulteriore pagina negativa, ed ha contribuito soprattutto ad aggiungere elementi di caos e di sconcerto tra la popolazione calabrese e non solo, rispetto alla gravissima situazione di collasso del “sistema pubblico sanitario in Calabria”. E’ quanto scrive in una nota Maria Josè Caligiuri, responsabile Regionale Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili di Forza Italia in Calabria e Dirigente Regionale di Forza Italia. “In un balletto di giochi a cui continuamente assistiamo -prosegue- con un debito sanitario pari a ottocento milioni di euro, ciò che è drasticamente calpestato è il diritto alla cura della salute dei cittadini, alle prese con un sistema impazzito e, all’apparenza ingovernabile, che è stato affondato ancor più da riforme, piani di rientro e di riorganizzazione e, di scelte dirigenziali surreali. E’ impensabile che il diritto costituzionalmente garantito alla salute, possa venir meno in una perversa spirale di gravi errori politici e gestionali, dei balletti burocratici e di irresponsabili speculazioni politiche in vista del prossimo futuro elettorale”, conclude.

