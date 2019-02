A San Valentino I Love Reggio Calabria. Quanto ami la città? Dillo con una foto

13 Febbraio 2019 18:49

In occasione della festa di San Valentino, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, lancia l’iniziativa “I LOVE RC” per cristallizzare nel tempo la passione e l’amore che ogni reggino prova per la nostra cara città. Per l’occasione verrà proiettata sulle mura del Castello Aragonese l’immagine scelta quale simbolo della giornata degli innamorati: “I LOVE RC”. Un logo identico verrà riprodotto con un’installazione floreale in Piazza Duomo e un altro al centro del campo dello stadio “Oreste Granillo” in occasione della sfida interna fra la Reggina ed il Potenza, posticipo serale della 26° giornata del campionato di calcio di Lega Pro – Girone C. Ogni reggino, dunque, avrà l’occasione di immortalare un momento romantico col proprio partner e, inserendo l’hashtag #ILOVERC pubblicare lo scatto su Facebook o Instagram, facendo in modo che il proprio gesto d’amore venga condiviso dalle pagine dei social network collegate all’iniziativa. Gli scatti migliori, poi, appariranno sul nuovo maxi-schermo dello stadio “Oreste Granillo” nel corso dell’intervallo del match della squadra amaranto. Ogni fotografia dovrà essere scattata con il telefonino posizionato orizzontalmente e dovrà contenere nello sfondo uno dei loghi dell’iniziativa “I LOVE RC” (Castello Aragonese, piazza Duomo o Stadio Granillo) e riportare l’hashtag #ILOVERC.

