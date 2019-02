3 febbraio, oggi è San Biagio: il protettore della gola

3 Febbraio 2019 09:34

Oggi è San Biagio, il martire protettore della gola. In Sicilia il Santo è ricordato con la Festa dei Pani

Oggi, 3 febbraio, è San Biagio: il protettore della gola. San Biagio è ricordato a Salemi, in Sicilia, con la Festa dei Pani. Il martire fu vescovo di Sebaste in Armenia e nel 316 subì le persecuzioni dell’imperatore Licino. Il Santo guarì miracolosamente un bimbo a cui si era confiscata una lisca in gola, per questo è invocato come protettore per i mali di questa parte del corpo. Per tradizione si suggerisce di mangiare il panettone conservato da Natale. Prima di mangiarlo si dice di passarlo sulla gola accennando il segno della Croce. Proteggerà gola per tutto l’anno. Le reliquie di San Biagio sono custodite nella Basilica di Maratea, città di cui è santo protettore. Nella giornata di oggi viene ricordato anche Sant’Anscario o Oscar, monaco benedettino nato in Piccardia che predicò il vangelo in Danimarca e Scandinavia. Oscar fu il primo vescovo di Amburgo, morì il 3 febbraio del’865.

Valuta questo articolo