L’azzurro Samuel Zanier è l’atleta unvs dell’anno a Cervignano

3 Febbraio 2019 23:00

Oltre 400 persone hanno partecipato al Gran Galà dello Sport, organizzato dalla sezione dei Veterani di Cervignano, presieduta da Roberto Tomat. Nel corso della serata tenuta nella cittadina friulana, sono stati premiati quindici giovani. Otto che si sono messi in evidenzanelle rispettive associazioni sportive, e sette che, oltre apraticare lo sport, hanno ottenuto anche risultati importanti nellostudio. Durante il Galà è stata inoltre ricordata la figura dell’exsocio UNVS Giorgio Florit, recentemente scomparso. Nell’ambito dei riconoscimenti legati al fair play, da segnalare invece il premio consegnato a Luca Geotti dello Sporting Club di volley e a Francesco Bresich e Alex Ostolidi, tutti premiati per aver tenuto comportamenti di lealtà e generosità sportiva. Infine, il riconoscimento più atteso della giornata, quello intitolato all’Atleta dell’Anno, è andato a Samuel Zanier, scelto tra ben 17 nomination. Diciottenne giocatore di bocce, nonché portacolori della maglia azzurra della Nazionale, Zanier ha conquistato la medaglia di bronzo nei campionati mondiali disputati in Cina, due argenti agli italiani e uno agli europei under 18 in Francia. Alla bella serata ha preso parte, tra gli altri, anche il delegato regionale friulano dei Veterani delloSport, Davide Garbin.

