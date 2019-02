Diciotti, la Giunta del Senato dice no al processo. Salvini ringrazia il M5S: “Siamo una squadra”

19 Febbraio 2019 19:57

Caso Salvini-Diciotti: la giunta del Senato nega l’autorizzazione a procedere. Nei prossimi giorni sarà l’Aula di Palazzo Madama a dover dare il suo responso definitivo

I senatori della Giunta per le immunita hanno votato no all’autorizzazione a procedere del Tribunale di Catania per il ministro e vicepremier Matteo Salvini, coinvolto nell’inchiesta per la Nave Diciotti. Nei prossimi giorni sarà l’Aula di Palazzo Madama a dover dare il suo responso definitivo, quindi decidere se ribaltare o meno la decisione della Giunta. 16 i senatori che hanno detto no all’autorizzazione a procedere e cioè i senatori Lega, M5S, Forza Italia, FdI e Autonomie, sei invece quelli a che hanno votato a favore (Pd, Leu e Misto). Dei senatori cinquestelle, assente la vicepresidente e senatrice eletta a Messina, Grazia D’Angelo, che stanotte ha dato alla luce una bimba.

E in serata arriva, da Bari, il commento di Matteo Salvini, che ringrazia il M5S per la fiducia: “Siamo una squadra, al governo c’è una squadra non ci sono dei singoli. Ringrazio per la fiducia la squadra”.

