Salvini e Di Maio bloccano la Tav, passa la mozione di Lega e M5S: “ridiscutere l’opera”

21 Febbraio 2019 18:36

La Camera dei Deputati approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Salvini e Di Maio bloccano l’opera: “ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”

La Tav con molto probabilità non si farà. La Camera dei Deputati approva la mozione di M5S e Lega sulla Torino-Lione. Il testo, passato con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti, impegna il Governo Conte a “ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”. Fondamentalmente è una frenata che rischia, a questo punto, di mettere in discussione la realizzazione dell’opera. Eppure il 1° Febbraio scorso Salvini aveva rassicurato dicendo che “la Tav si farà”: è evidente che Di Maio, da sempre propenso per il “no”, è riuscito a convincere il collega di governo sulla poca utilità dell’opera. Ricordiamo che, qualche giorno fa, anche l’Unione Europea, aveva chiesto chiarezza al governo italiano: cosa avvenuta con il voto di oggi.

