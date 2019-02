18 Febbraio 2019 12:52

Reggio Calabria: un Rosario per la Pace a Marina di S.Lorenzo, presenti fedeli insieme a sindaci, associazioni del luogo

Tantissima gente di Roghudi, Marina di S.Lorenzo, sindaci, associazioni e dai paesi limitrofi hanno partecipato al Rosario per la pace e poi alla S.Messa nella Chiesa della S.Trinita’. Il parroco Don Giovanni Zampaglione e le suore della Fraternita’ “Shalom” durante la settimana hanno coinvolto i ragazzi dell’Oratorio e dell’Acr per prepare bene questo momento. Durante la preghiera del Rosario si sono alternati diversi ragazzi e famiglie per chiedere attraverso il dono della vera pace del cuore e dell’animo e soprattutto la pace nelle nostre famiglie, nei nostri paesi (ove spesso c’e’ odio, vendetta, ritorsioni), nelle nostre comunità, nella nostra Chiesa, nel mondo intero. Forti e diretti sono stati gli striscioni preparati dai ragazzi tutti con un unico obiettivo: ognuno di noi siamo chiamati a promuovere LA pace. Don Giovanni Zampaglione nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della presenza dei sindaci: “La vostra presenza qui in mezzo a noi significa che insieme si possono raggiungere obiettivi insperati .In tutti noi ( a partire da chi ha grosse responsabilita’ istituzionali) ci deve essere ogni giorno la nostalgia della pace e la ricerca”. Alla fine del rosario inoltre il parroco ha lasciato a tutti i presenti due messaggi. Il primo messaggio dice il parroco lo prendo dalle belle parole della canzone di Simone Cristicchi dal titolo “Abbi cura di me” e che recitano cosi” Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso…Perche’ l’impresa piu’ grande e’ perdonare se stesso…”.Penso che queste parole non hanno bisogno di altre spiegazioni vanno vissute nel nostro quotidiano e messe in pratica. Nel secondo messaggio faccio riferimento alle parole di Papa Francesco che faccio mie e recitano cosi:” Per me c’e’ un solo pericolo grande in questo momento :la distruzione , la guerra, l’odio tra noi. E se noi credenti non siamo capaci di darci la mano, abbracciarci, baciarci e anche pregare , la nostra fede sara’ sconfitta”.

