Giovane nuotatore ferito a Roma, Salvini: “l’ho trovato gagliardo”. Il Gip convalida il fermo per gli arrestati

8 Febbraio 2019 22:25

Giovane nuotatore ferito a Roma, Salvini lo va a trovare: “l’ho trovato gagliardo”. Il Gip convalida il fermo per i due arrestati: “spararono per uccidere, c’è stata premeditazione”

“Manuel l’ho trovato gagliardo, in forma, tosto, con una madre, un padre e tre fratelli e sorelle assolutamente sul pezzo. Ci siamo stretti la mano e aveva una stretta più forte della mia. Ha voglia di tornare in pista e allenarsi e quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c’e’ forza di volontà può accadere. La mia sensazione e’ che Manuel tornerà a correre e nuotare”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pomeriggio 5 su Canale 5, raccontando della sua vista oggi in ospedale a Manuel Bortuzzo la giovane promessa del nuoto ferita da un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica a Roma. “Ho trovato un padre, una madre e tre fra fratelli e sorelle assolutamente sul pezzo – ha proseguito Salvini – ho trovato dei medici e degli infermieri che mi rendono orgoglioso di essere italiano perchè rappresentano il meglio della nostra sanità. Ci siamo stretti la mano, Manuel mi ha dato una stretta quasi più forte della mia: ha voglia di tornare in pista, di tornare ad allenarsi. Quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c’e’ la forza di volontaà”. Intanto il Gip convalida il fermo per i due arrestati: “spararono per uccidere, c’è stata premeditazione”.

