Roma, giunta Raggi nel caos: bocciato il bilancio di Ama, si dimette un assessore [NOME e DETTAGLI]

8 Febbraio 2019 22:16

Roma, giunta Raggi nel caos: bocciato il bilancio di Ama, si dimette l’assessore all’ambiente. Il Campidoglio continua a perdere pezzi

L’amministratore comunale di Roma guidata dalla sindaca Raggi e dal M5S continua a perdere pezzi. Si è dimessa l’assessora all’Ambiente con delega ai Rifiuti, Pinuccia Montanari. La scelta, a quanto si apprende, è maturata dopo il voto della Giunta che ha bocciato il bilancio di Ama (l’azienda pubblica che si occupa dei rifiuti), decisione cui lei si è opposta. Per Montanari “la bocciatura del bilancio getta un’azienda che da’ lavoro a oltre 11.000 romani in una situazione di precarietà che prelude a procedure fallimentari – dice all’Ansa -. Do la solidarietà ai lavoratori dell’azienda e a tutti quelli che si sono sforzati sino ad ora per costruire e non per distruggere”. “Sono stufa – afferma la sindaca Virginia Raggi -. Sono dalla parte dei cittadini che hanno perfettamente ragione. E’ il momento di fare pulizia nel bilancio di Ama e soprattutto nelle strade”