Riunione di condominio di trasforma in rissa, inquilini se le suonano di santa ragione: 5 persone in ospedale in Sicilia

14 Febbraio 2019 19:56

Sicilia, riunione di condominio si trasforma in rissa: colpi di piccone fra inquilini, cinque persone in ospedale e denunciate per rissa

Doveva essere una tranquilla riunione di condominio e invece di si è trasformata una mega rissa, in cui sono stati sferrati colpi di piccone e di spranga di ferro. È successo in un condominio di Licata, in Sicilia. Dopo un breve litigio verbale cinque persone se le suono suonate di santa ragione e i carabinieri, intervenuti per sedare la rissa, non sono neanche riusciti a bloccare subito i contendenti. Alla fine per tutti i condomini sono scattati gli arresti domiciliari, con l’accusa di rissa aggravata. Non ancora chiari i motivi della rissa. I cinque hanno riportati lesioni di vario genere e sono stati accompagnati all’ospedale. Nessuno dei cinque è in pericolo di vita.

