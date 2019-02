Risanamento a Messina, entro fine mese la consegna degli alloggi all’Annunziata. Mondello: “Andiamo avanti, nonostante tutto e tutti”

14 Febbraio 2019 14:15

Il vicesindaco di Messina a Palermo dall’assessore regionale Falcone “per tracciare e registrare un reale interesse operativo” della Regione

“Nonostante tutto e tutti l’Amministrazione comunale procede con l’attività di risanamento”. E’ quanto ha dichiarato il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello, nel corso dell’odierna conferenza di servizi tenutasi a Palazzo Zanca, alla quale hanno preso parte il presidente di A.RIS.ME. Marcello Scurria, il geometra Filippo Terranova del dipartimento Attività Edilizie, l’ingegnere Antonio Danzè ed il geometra Antonino Cardile dell’IACP. La riunione tecnica è servita a completare la procedura di rilascio dei certificati di agibilità per gli alloggi di Camaro Sottomontagna e quelli del villaggio Annunziata-Matteotti. “Questa conferenza – ha proseguito il Vicesindaco – è il preludio alla consegna dei 50 alloggi siti all’Annunziata-Matteotti che avverrà presumibilmente il 23 febbraio prossimo.”. Sempre oggi, al termine dell’incontro, Mondello si è recato a Palermo per un colloquio con l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. “Sarà un confronto – ha concluso Mondello – volto a tracciare e registrare un reale interesse ‘operativo’ in merito al tema del risanamento con azioni concrete e non proclami di ‘maniera’”.

