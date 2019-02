Risanamento a Messina, Gioveni e Cacciotto: “Iacp e Arisme, la confusione regna sovrana”

23 Febbraio 2019 09:16

Messina, i consiglieri Cacciotto e Gioveni sul transito degli alloggi da Iacp ad Arisme: “Ci sono tanti nodi da sciogliere”

“Si parla tanto di immobili in questo periodo in vista della costituenda nuova società “Messina Patrimonio S.p.A.”, ma ci si è accorti della totale confusione che si è creata con il passaggio di ben 480 alloggi dall’IACP ad ARISME? E inoltre, ci si è chiesto come cambieranno le modalità di gestione delle risorse già stanziate in capo all’IACP nella realizzazione dei parchi urbani?”.

Sono questi i principali interrogativi che il consigliere comunale Libero Gioveni e della terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto si pongono dopo il varo dell’emendamento della Finanziaria che ha definitivamente sancito la titolarità delle aree e, soprattutto, dei numerosissimi alloggi ERP realizzati con i fondi della L.R. 10/90 che fino al 31 dicembre erano gestiti dall’IACP.

“Nessuno sa o omette di dire – affermano Gioveni e Cacciotto – che a questi 480 nuclei familiari che nessuno pare abbia avvisato ufficialmente di questa sorta di passaggio di consegne fra IACP ed ARISME (per altro fatto un po’ all’acqua di rose visto che l’IACP ha consegnato all’agenzia solo i contratti di locazione e nulla più), già da due mesi l’Istituto non invia più a casa i bollettini per il pagamento del canone, con conseguente disorientamento degli inquilini e un mancato incasso dei canoni da parte del Comune.

Da ciò – proseguono i due consiglieri – ne deriva sia un mancato incasso per l’agenzia e quindi per Palazzo Zanca, sia un potenziale aggravio degli oneri per lamanutenzione visto che per questo transito degli alloggi ci sono sia oneri che onori visto che la manutenzione non spetta più all’IACP.

E a proposito di onori ci sarebbe da chiedersi se sia stato istituito un numero di conto corrente dove poter versare i canoni da parte degli aventi diritto!

E del personale di ARISME ne vogliamo parlare? Si ha idea – si chiedono anche Gioveni e Cacciotto – di quanto personale tecnico e amministrativo in forza all’agenzia e non al Comune occorra per gestire sia i rapporti fra Ente e inquilini, sia le progettazioni e gli interventi di manutenzione?

E ancora – insistono i due consiglieri: le risorse già stanziate per la realizzazione o il completamento dei parchi urbani (si pensi per esempio alle 430.000 euro nelle casse dell’IACP per il completamento del parco urbano di Camaro S. Antonio), come e da chi saranno utilizzate?

Insomma – concludono Gioveni e Cacciotto – la confusione regna sovrana e il rischio che l’immobilismo di questi anni, anziché essere cancellato, venga accentuato, c’è tutto!Si faccia quindi estrema chiarezza a 360 gradi, perché la città non può più permettersi che norme appena varate (come fu all’epoca la 10/90) vengano prima celebrate come delle “manne da cielo”, per poi rivelarsi inconcludenti, fallimentari o, come in questo caso, anche pasticcione!”.

Valuta questo articolo