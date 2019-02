Le Ricette di StrettoWeb: cosce di pollo in agrodolce con peperoni, mandorle e salsa di soia

15 Febbraio 2019 12:31

Non è il solito pollo! E non è il solito secondo di carne. Le cosce di pollo in agrodolce con peperoni, mandorle e salsa di soia sono una di quelle ricette che danno soddisfazioni

Non è il solito pollo! E non è il solito secondo di carne. Le cosce di pollo in agrodolce con peperoni, mandorle e salsa di soia sono una di quelle ricette che danno soddisfazioni a chi le prepara e a chi le mangia, e soprattutto possono tranquillamente rappresentare un piatto unico, magari accompagnato da semplice riso basmati in bianco. Per preparare il pollo in agrodolce servono dei peperoni grandi, delle mandorle fresche, le cosce di pollo, cipolla bianca o cipollotto, salsa di soia, aceto, sale, zucchero e olio evo. In una padella antiaderente far cuocere i peperoni e la cipolla nell'olio, tagliati a listarelle. Lasciarli ammorbidire e mettere da parte in un tegame. Nella stessa padella aggiungere un altro filo d'olio e adagiare le cosce di pollo facendole rosolare per qualche minuto a fiamma vivace, rigirandole di tanto in tanto. A questo punto sfumare con l'aceto e la salsa di soia che dovranno essere sufficienti a ricoprire le cosce almeno per metà. Abbassare la fiamma, coprire a lasciare sul fuoco fino a quando le cosce non saranno ben cotte (una quarantina di minuti circa), e aggiungere acqua all'occorrenza se il liquido si asciuga troppo. Poco prima del termine della cottura aggiungere le mandorle, lo zucchero (un cucchiaino circa per una dose per due persone), salare e pepare a piacere e infine unire i peperoni preparati in precedenza e lasciare insaporire il tutto per qualche minuto. Accorgimenti da adottare: il condimento delle cosce di pollo non dovrà risultare liquido, ma piuttosto denso, dunque verso il termine della cottura si può togliere il coperchio per favorire l'evaporazione. Per semplificare il tutto, inoltre, si possono far cuocere prima le cosce di pollo in vaporiera, per una quarantina di minuti, e poi si può procedere alla cottura in padella come da descrizione, che durerà quindi di meno e si potrà cuocere il tutto insieme ai peperoni.

