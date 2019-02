Renzi a Palermo: “Felice di aver detto no al M5S, questo governo non avrà lunga vita”

27 Febbraio 2019 18:25

Renzi a Palermo: “Rivendico di aver detto no al M5S”

“Vinca il migliore: hanno detto tutti che non faranno accordi col M5s e non torneremo al passato, al Pds“. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi oggi Palermo, rivendicando di “avere detto di no al M5s che avrebbe distrutto il Pd e avrebbe procurato un bipolarismo di cialtroni e incompetenti, col M5s leader della sinistra. Attenzione, il populismo è come un palloncino. Non pensiate che questo governo abbia vita lunga, tutto ha un ciclo. Lo stiamo vedendo col M5s”. L’ex premier è ospite presso la libreria Feltrinelli per presentare il suo libro. Fuori dai locali, in presidio un ingente spiegamento di Forze dell’Ordine. Attimi di tensione fuori dalla libreria quando un cittadino ha iniziato a polemizzare contro Renzi. La libreria è stata chiusa per ragioni di sicurezza.

