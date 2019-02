Regione Calabria: sottoscritte le convenzioni del Feamp 2014/2020

26 Febbraio 2019 22:00

Regione Calabria: il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha sottoscritto le Convenzioni con i beneficiari dei primi Bandi emanati dai Flag calabresi nel corso del 2018, avviando di fatto la realizzazione di interventi nel settore della pesca per complessivi 448.500 euro

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari comunica che oggi in Cittadella Regionale, alla presenza del Consigliere delegato all’Agricoltura, Mauro D’Acri e del Dirigente Generale Giacomo Giovinazzo, il Dirigente del Settore 5, Cosimo Carmelo Caridi, ha sottoscritto le Convenzioni con i beneficiari dei primi Bandi emanati dai Flag calabresi nel corso del 2018, avviando di fatto la realizzazione di interventi nel settore della pesca per complessivi 448.500 euro. Nel dettaglio, gli interventi che saranno avviati riguarderanno: 2 interventi per il Flag “I borghi marinari dello Ionio”; 7 interventi per il Flag “La perla del Tirreno”; 3 interventi per il Flag “Jonio 2”. I beneficiari sono sia pubblici che privati, ai quali seguirà nei prossimi giorni la sottoscrizione di altre dieci convenzioni. Per quanto riguarda gli interventi previsti dagli Enti pubblici, gli stessi riguarderanno interventi nei luoghi di sbarco, mentre gli interventi dei privati riguarderanno la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ittici svolti direttamente da parte dei pescatori, oltre ad alcuni interventi legati all’ittiturismo. Si è inoltre proceduto alla sottoscrizione di due convenzioni relative alla misura regionale 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” per ulteriori 1.800.000 Euro. Gli interventi riguarderanno la ristrutturazione e l’ammodernamento del riparo di pesca a Trebisacce e l’ammodernamento con interventi sul molo per San Lucido. Il Consigliere D’Acri, nel corso del suo intervento, ha sottolineato che il Dipartimento, proseguendo nell’attuazione del Programma Operativo del FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, ha di fatto consentito la messa in atto da parte dei Flags sul territorio calabrese, dei progetti riguardanti la loro programmazione della Strategia di Sviluppo Locale. Il Consigliere delegato ha inoltre rimarcato come la Regione abbia fortemente voluto che, a differenza della precedente programmazione, la presenza dei Flags fosse continua su tutto il litorale calabrese. Il Dirigente Generale del Dipartimento Giacomo Giovinazzo ha espresso la sua soddisfazione per lo stato di attuazione del FEAMP e delle Strategie di Sviluppo Locale dei Flags, dando la disponibilità sua e dell’intero Dipartimento al fine di pubblicizzare le varie opportunità che i bandi offriranno aipescatori calabresi, specificando che il Dipartimento, con i bandi pubblicati sinora, ha un’azione di supporto al mondo della pesca e che la stessa sarà ulteriormente potenziata con la pubblicazione di nuovi bandi. Infatti, oltre a riproporre i bandi già pubblicati nel corso degli anni precedenti, ne saranno pubblicati altri, in particolare la misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale” e la misura 1.31 “Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori”. Nel dettaglio, con il bando della misura 1.29 sarà possibile finanziare la formazione di tirocinanti disoccupati di età inferiore ai 30 anni. Il sostegno potrà essere concesso ai coniugi o ai conviventi di pescatori autonomi che non siano salariati e/o soci del pescatore e che partecipino abitualmente (alle condizioni previste dalla legislazione nazionale) all’attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari. Con la misura 1.31 sarà possibile invece finanziare investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un peschereccio usato di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra 5 e 30 anni. Il beneficiario di tale Misura dovrà essere un “giovane pescatore”, ossia una persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un’età inferiore a 40 anni e che ha esercitato l’attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente, secondo quanto previsto nei criteri di ammissibilità.

Valuta questo articolo