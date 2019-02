Regionali in Puglia, è caos: sospese le primarie del Centro/Sinistra

8 Febbraio 2019 23:00

Regionali: è caos in Puglia nel campo del Centro/Sinistra in vista delle elezioni del 2020

E’ caos in Puglia nel campo del Centro/Sinistra in vista delle regionali del 2020. Difatti, le primarie indette il prossimo 24 febbraio per scegliere il candidato presidente, sono state rinviate a data da destinarsi. “Tecnicamente sono sospese le procedure che ne avrebbero consentito lo svolgimento”, spiegano dalla segreteria Pd. Nelle varie trattative pare ci sia una sorta di ricucitura con Sinistra italiana e La Puglia in Puglia, i quali non avevano aderito alle primarie. Inoltre, sarà creato un nuovo gruppo di lavoro che dovrà costruire un nuovo progetto programmatico e definire non solo un rinnovato percorso politico ma anche le regole e la nuova eventuale data delle primarie.

