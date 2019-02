Reggio Calabria, è morto il dottor Filippo Zema: cordoglio del senatore Siclari

16 Febbraio 2019 12:22

Reggio Calabria, cordoglio del senatore Siclari (FI) per la scomparsa del medico: “Filippo Zema era medico stimato e uomo di grande valore “

“Le parole lasciano spazio al silenzio in un momento di dolore e tristezza come questo ma voglio esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa di Filippo Zema. Pippo era un validissimo pediatra, un uomo di grande valore che ho avuto il privilegio di avere come amico. Da collega ho sempre apprezzato le sue doti di medico e di uomo di scienza, un professionista che ha messo sempre al centro della sua missione medica, le necessità degli altri e in particolare modo del mondo del sociale. Reggio Calabria e la Calabria perdono un grande professionista, un grande uomo nel senso più nobile del termine. Il suo ricordo indelebile rimarrà vivo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna conoscerlo. Un grande abbraccio caro Pippo e grazie per quanto hai fatto per Reggio e per i più deboli”. Con queste parole il senatore Marco Siclari ha ricordato il dottore Zema, unendosi al dolore dei familiari e degli amici, nel giorno della sua improvvisa scomparsa.

Valuta questo articolo