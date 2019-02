Reggio Calabria: aperto un nuovo sportello Uiltemp a Taurianova

18 Febbraio 2019 17:23

Soddisfatto il segretario Uiltemp di Reggio Calabria: “più vicini ai lavoratori e ai disoccupati”

Attivato a Taurianova , in via VIII settembre n° 29, un nuovo sportello informativo della Uil Temp. Lavorin.forma. L’iniziativa, Uiltemp, intrapresa nella cittadina della Piana di Gioia Tauro continua a rappresentare un punto di riferimento per le istanze di lavoratori e disoccupati, che da oggi, anche a Taurianova e paesi limitrofi, avranno una ulteriore possibilità di rivolgersi al sindacato e trovare sostegno ed assistenza.

Prestazioni bilaterali per lavoratori in somministrazione, orientamento al lavoro, politiche attive, sostegno al reddito, sono alcuni dei servizi che il nuovo sportello offre agli utenti, con una particolare attenzione rivolta ai giovani, soggetti più deboli in un mercato del lavoro bloccato dalla crisi.

”Attraverso questa iniziativa – spiega il Segretario provinciale della Uil Temp Stefano Princi – vogliamo fornire un supporto ancora maggiore a lavoratori e disoccupati. Rivolgendosi allo sportello si potranno inoltre ricevere informazioni sulle possibilità di inserimento lavorativo, supporto nella compilazione dei curriculum vitae ”.

”In questo ultimo periodo- ha spiegato infine il Segretario Stefano Princi-siamo sempre più consapevoli che il sindacato deve avvicinarsi ulteriormente ai bisogni dei cittadini, dei lavoratori, disoccupati e inoccupati. Un Sindacato aperto, vicino alle persone, utile a tutti”.

