19 Febbraio 2019 14:56

Reggio Calabria: presentato a Palazzo Alvaro lo sportello “Il Comune in Europa”. Si tratta di uno strumento di supporto da oggi a disposizione de i 97 Comuni della Città Metropolitana

Presentato a Palazzo Alvaro lo sportello “Il Comune in Europa. Si tratta di uno strumento di supporto da oggi a disposizione de i 97 Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un servizio prezioso che ha come obiettivo quello di guidare, supportare, consigliare i Comuni nel complesso iter della partecipazione ai bandi europei, massimizzando e concretizzando la possibilità di sfruttare risorse importantissime per il nostro territorio. Il servizio, già attivo, è messo a disposizione dall’Amministrazione della Città Metropolitana attraverso la Svi.Pro.Re. società partecipata, presieduta da Serafino Nucera, in collaborazione col settore istruzione e formazione professionale dell’Ente, diretto da Francesco Macheda. Per la realizzazione del servizio la Svi.Pro.Re si avvarrà della collaborazione dell’’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dello studio professionale Paolo Ferrise, esperto financial advisory, selezionato attraverso una manifestazione d’interesse. Un vero e proprio ponte tra l’Europa e il territorio della Metrocity a vantaggio di Enti e Comuni, per poter cogliere e condividere opportunità di finanziamento per una crescita comune, attraverso informazione e consulenza. Si tratta di un servizio unico nel suo genere, finalizzato anche alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei Comuni della Città Metropolitana. Lo Sportello Europa offre un servizio di assistenza tecnica affiancando le amministrazioni locali durante l’intero percorso progettuale, dall’ideazione fino alla presentazione della richiesta di finanziamento. L’amministrazione, attraverso la sua Partecipata, metterà a disposizione degli stessi un team di consulenti esperti in materie comunitarie che assisteranno i comuni nel loro percorso dalla fase di monitoraggio a quella progettuale.

Valuta questo articolo