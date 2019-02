Degrado senza precedenti a Reggio Calabria, un cittadino di Mosorrofa imbufalito: “manca l’acqua da 9 giorni”

9 Febbraio 2019 19:25

Reggio Calabria senz’acqua: questa mattina i cittadini di Mosorrofa “occupano” Palazzo San Giorgio. Un lettore di StrettoWeb: “situazione gravissima”

Situazione difficile a Reggio Calabria nella zona di Mosorrofa dove manca l’acqua da diversi giorni. Questa mattina alcuni cittadini hanno “occupato” Palazzo San Giorgio per protesta. Un lettore di StrettoWeb, Demetrio Sorgonà, scrive: “da 9 giorni manca l’acqua e la popolazione è disperata. Il solito guasto idrico, che ad oggi i tecnici non sono riusciti a riparare, sta determinando una situazione gravemente pericolosa anche dal punto di vista dell’ordine pubblico (una folta delegazione di cittadini ha invaso ieri, per fortuna pacificamente, palazzo San Giorgio) e potenzialmente anche di ordine igienico-sanitario. La gente accorre alle poche fontane pubbliche come negli anni Cinquanta del secolo scorso. L’unica autobotte messa a disposizione del Comune, scortata dalle forze dell’ordine, non riesce a soddisfare le esigenze del territorio anche perchè rifornisce sole le famiglie che abitano lungo la strada principale. Se a questo si aggiungono le disastrose condizioni della strada San Sperato – Mosorrofa che conduce in città, con l’autobus che per alcuni giorni ha sospeso le corse , le frane che hanno invaso la sede stradale e i cumuli di spazzatura intorno ai cassonetti, il quadro diventa fosco. Ciliegina sulla torta: l’unico spazio di aggregazione all’aperto , la piazza San Demetrio è stata sventrata in questi giorni con un progetto scriteriato che non ha coinvolto i cittadini e le associazioni e che ne comprometterà la futura funzionalità riguardo a tutte le manifestazioni civili, religiose e di svago della comunità . Infine, nulla trapela, ormai, da parte dell’Amministrazione comunale, relativamente al progetto illustrato lo scorso anno alle associazioni che doveva servire a riqualificare l’area di “Bufano” e i cui lavori dovevano essere appaltati entro dicembre. Uno scenario da incubo per una periferia ormai abbandonata dalle istituzioni locali. Questo righe, che speriamo servano a far riflettere chi di competenza, non nascono da posizioni pregiudiziali di natura politica, ma dall’amore per un territorio che un tempo faceva parte dell’antica e gloriosa città di Sant’Agata“, conclude.

