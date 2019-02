Il presidente della Regione Toscana a Reggio Calabria: “no alla secessione dei ricchi” [FOTO e INTERVISTE]

21 Febbraio 2019 19:34

A Reggio Calabria si è svolto un incontro sul tema “Contro la secessione dei ricchi. Infrastrutture sociali: un nuovo piano di investimenti”. Presente il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

Questo pomeriggio presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro (Sede della Città Metropolitana) a Reggio Calabria si è svolto un incontro sul tema “Contro la secessione dei ricchi. Infrastrutture sociali: un nuovo piano di investimenti”. “Il progetto che le 20 regioni italiane vadano per conto proprio significherebbe che non esiste più l’Italia– sottolinea il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi-. Se ognuno si tiene le proprie risorse ci sarà una secessione dei ricchi generando una frammentazione del paese: non possiamo rinnegare i valori del Risorgimento e i valori costituzionali di un territorio unito”. Hanno preso parte alla conferenza, insieme al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, Alex Tripodi, portavoce provinciale di Mdp-Articolo 1, il Deputato di Liberi e Uguali Nico Stumpo e l’Assessore all’ambiente della Regione Calabria Antonella Rizzo.

Valuta questo articolo