Reggio Calabria: al Castello Aragonese l’evento dal titolo “Incanto al Castello: A Magic Story”

25 Febbraio 2019 20:48

Reggio Calabria: dal 11 al 14 Aprile 2019, per la prima volta si darà inizio al fantastico viaggio sulle tracce del maghetto più famoso del mondo

Dal 11 al 14 Aprile 2019, per la prima volta a Reggio Calabria si darà inizio al fantastico viaggio sulle tracce del maghetto più famoso del mondo! Il viaggio non può che non iniziare dalla Stazione “Fantasy”, Binario 7 e ¾, per giungere al Castello Aragonese di Reggio Calabria. Immediatamente ci si catapulterà nella Scuola di Magia più famosa, tra atmosfere misteriose, pozioni e stupefacenti ambientazioni che ricalcano il mondo magico del “Maghetto”. Spazi incantevoli e magici, un mondo creato per accontentare giovani e adulti con tante attività a tema che divertiranno e stupiranno i visitatori rendendoli protagonisti della saga di Magia più amata del mondo. Si potrà partecipare a:

Smistamento e Cappello Magico Lezioni di pozioni; Duelli tra maghi; Caccia al tesoro; Quiz magici; Escape room ” Incanti e Misteri” Entra nella squadra del Quidd-ball

Per info e prenotazioni contattare i numeri 349.3947431 – 342.8488976.

