1 Febbraio 2019 18:02

Reggio Calabria: “saluto romano” in consiglio comunale. Forza Italia: “goffo tentativo di distrarre l’attenzione pubblica da parte di una giunta comunale incompetente e fallimentare”

“Goffo tentativo di distrarre l’attenzione pubblica da parte di una giunta comunale incompetente e fallimentare che sta crollando sotto i colpi puntuali ed ineccepibili di un’opposizione politica attenta e che in consiglio non intende fare sconti alcuni. Infatti, come un orologio svizzero, ecco l’arma della delegittimazione personale verso coloro che, mettendoci la faccia, ogni giorno denudano sempre più un sindaco ed una maggioranza di consiglieri incapaci e inattendibili”, è quanto scrive in una nota il gruppo consiliare di Forza Italia. “È chiara la strumentalizzazione – prosegue la nota- voluta dal centrosinistra rispetto a quanto accaduto in Consiglio Comunale, che ha visto come protagonista il Consigliere Comunale Lucio Dattola, persona stimata e rispettabile, dagli alti valori morali. Orbene, è evidente che si è tentato di dare un significato improprio ad una risposta all’appello. In ogni caso laddove il gesto “equivoco” sia stato ritenuto involontariamente offensivo non abbiamo difficoltà a fare pubblica ammenda. È innegabile che a Lucio Dattola, oltre ai messaggi di solidarietà dei tanti reggini disgustati da tanto odio e pura cattiveria umana di chi tenta la strumentalizzazione, rimane la consapevolezza che la sua signorilità e la sua onestà intellettuale rimangono virtù sconosciute per molti ospiti pro-tempore di Palazzo San Giorgio”, conclude la nota.

