Reggio Calabria: sala stampa del Consiglio Regionale intitolata a Rita Pisano, la “jeune fille de Calabre” a cui Picasso volle dedicare un ritratto

7 Febbraio 2019 21:45

Reggio Calabria, la sala stampa di Palazzo Campanella (sede del Consiglio Regionale) intitolata a Rita Pisano, storico Sindaco del PCI a Pedace

E’ stata scoperta a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, la targa con cui si intitola la Sala stampa del Consiglio regionale a Rita Pisano, sindaco del Pci al comune di Pedace (Cosenza) dal 1964 al 1984. Colpito dalla sua bellezza Pablo Picasso ne traccio’ il ritratto nel 1949 a Roma, in occasione del congresso mondiale per la pace, chiamandola “La jeune fille de Calabre“.

“E’ una figura straordinaria di donna e protagonista della vita politica calabrese – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto – per questo attribuisco una grande valenza simbolica e istituzionale alla scelta di dedicarle la Sala Stampa del Consiglio regionale“. Nel corso della cerimonia e’ intervenuto in collegamento video anche il presidente della Regione Mario Oliverio che ha ricordato “la grande coerenza di una donna straordinaria e di un sindaco sempre vicino ai bisogni dei cittadini in un momento molto difficile per la Calabria“. Alla cerimonia era presente una folta delegazione di cittadini di Pedace, oggi confluito nel comune di Casali del Manco, ed i familiari di Rita Pisano, tra i quali il figlio Giuseppe Giudiceandrea, consigliere regionale del gruppo Democratici progressisti.

