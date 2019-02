26 Febbraio 2019 19:06

Reggio Calabria: Lorenzo Festicini nella giuria d’onore all’evento “Dalla Russia con arte, musica e bellezza” cui primo obiettivo era la promozione di un importante messaggio “stop alla violenza sulle donne”

Sabato 23 febbraio, il reggino Cav. Lorenzo Festicini, Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro ha preso parte come membro della giuria d’onore all’evento organizzato dall’associazione culturale “Amici della Grande Russia”, Eventi Rome insieme all’associazione O.M.P.S.E.C.O. denominato “Dalla Russia con arte, musica e bellezza”, cui primo obiettivo era la promozione di un importante messaggio: “stop alla violenza sulle donne”. Secondo obiettivo era accomunare le tante donne dei Paesi C.S.I. tramite l’arte, la musica, la bellezza, la pace e la lingua russa. L’evento è stato patrocinato dalla Camera di Commercio italo-russa e dall’Assemblea Capitolina – Roma Capitale. Insieme al Presidente Festicini nella giuria d’onore erano presenti la Principessa Conny Caracciolo, appartenente ad una delle più antiche famiglie aristocratiche italiane; il segretario generale dell’associazione Diplomatia e fondatore dell’ AISES (accademia internazionale per lo sviluppo economico e sociale) Prof. Valerio De Luca, il produttore cinematografico Paolo Maria Spina, il Principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del famoso scienziato Marconi, Romano Benini, professore e docente di Italian Fashion, giornalista economico, autore e conduttore Rai, Natalia Titova, ballerina professionista dal programma “Ballando con le stelle”, Elena Presti, attrice, presentatrice e cantante, Irina Dmitrakova, conduttrice televisiva e la prima modella nell’URSS, il produttore teatrale Fabrizio Perrone e l’imprenditore, editore e giornalista de ‘’La nostra gazzetta’’ Giuseppe M. Caniglia. L’evento si è aperta in modo solenne grazie al suggestivo inno russo e italiano, seguito da un omaggio al maestro Ennio Morricone suonato dalla Banda musicale della Polizia di Stato, che con una storia lunga oltre 90 anni, segnata da continui successi, ha lasciato un segno importante nel paesaggio culturale italiano ed estero sotto la guida del maestro Vice Direttore Roberto Granata.

Valuta questo articolo