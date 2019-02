3 Febbraio 2019 17:54

A Reggio Calabria la proiezione di “1968 – Gli Uccelli. Un assalto al cielo mai raccontato” film realizzato da Silvio Montanaro

Catartica Care, realtà artistica da sempre attiva su progetti culturali e sociali legati al territorio di Reggio Calabria ma non solo – come ad esempio il Festival Paesaggi Attivi del 2018 sul paesaggio – organizza la proiezione di 1968 – Gli Uccelli. Un assalto al cielo mai raccontato, film realizzato da Silvio Montanaro, venerdì 8 Febbraio 2019 alle ore 22.00 presso la sede dell’associazione culturale Magnolia, in presenza del regista. L’evento rientra all’interno della rassegna culturale – Dalle Radici alle ContaminAzioni – sezione CineMagnolia.

Il film

Roma, 9 febbraio 1968: con l’involontaria complicità del giovane professore Paolo Portoghesi, gli Uccelli fanno il nido per 36 ore sulla cupola di Sant’Ivo alla Sapienza, occupando simbolicamente quella che fu la prima università della capitale. Così, per merito dell’iniziativa di tre ragazzi di Architettura, gli studenti escono per la prima volta dalle aule universitarie per dar vita a un ‘68 diverso. Le iniziative degli Uccelli investono la vita di facoltà, la città e tutti, ma proprio tutti, i più grandi artisti del momento con cui avranno intense relazioni, spesso auto invitandosi a cena per capire che persone erano e trarne ispirazione. Raccolgono consensi sempre più ampi e volano a Berlino dove entrano in contatto con i protagonisti della Kommune1, recependo il concetto che anche il privato doveva essere pubblico. Insieme occupano i Sassi di Matera su mandato di Carlo Levi e la loro iniziativa darà via a quel processo che renderà quelle abitazioni rupestri patrimonio dell’UNESCO, terremotata Gibellina un futuro legato all’arte. Le loro iniziative e il loro modo di portarle avanti, rendendo la cultura, l’arte e il bello tutt’uno con la ribellione allo status quo, lasciano la sensazione che quella storia sarebbe potuta cambiare; non andò così e il ricordo degli Uccelli è volato via.

Biografia del regista

Silvio Montanaro, nato a Roma il 15 novembre 1962, laureato in Filosofia si occupa di video dal 1985 come operatore di ripresa, montatore e regista. Direttore Creativo della Invideo Multimedia di Roma dal 2000 al 2007; attualmente titolare dell’omonima produzione video.

Ha realizzato documentari, video industriali, installazioni, per aziende, gallerie d’arte, televisioni locali e nazionali; sue installazioni video sono state ospitate presso i Musei, gallerie festival e istituzioni culturali nazionali. Come autore di documentari di creazione ha realizzato una decina di medio e lungometraggi presentati in festival e rassegne nazionali ed internazionali.

Programma

8 febbraio 2019

/ h 21.00 Cena sociale

/ h 22.00 Proiezione del film. A seguire dibattito con il regista

