A Reggio Calabria ha preso il via il progetto “Media education for all”

27 Febbraio 2019 09:13

Ha preso il via, il 12 febbraio, il progetto “Media education for all” voluto da Cisme Società Cooperativa e sostenuto dal CO.RE.COM. Comitato Regionale per le Comunicazioni, rivolto agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Augusto Righi” di Reggio Calabria. Il primo laboratorio è stato dedicato alla “Gestione dei gruppi e diventare educator (peer education)”, a cura della psicologa Giusy Casile, che ha molto interessato gli studenti delle prime classi dell’istituto “Righi” che hanno partecipato attivamente all’incontro svoltosi nell’aula magna della scuola. Un corso questo rivolto agli studenti delle prime classi proprio perché gli adolescenti sono i più vulnerabili e i più afflitti da vamping. Si è proseguito poi, il 19 febbraio, con il secondo laboratorio tenuto dalla formatrice professionale Michela Calabrò su “Computer literary: competenze digitali per l’accesso alle informazioni” e ancora il terzo seminario, il 26 febbraio, svolto dalla sociologa Maria Rita Mallamaci su “Nomofobia e connessioni digitali”. Il percorso laboratoriale, che terminerà a maggio per un totale di dieci incontri di due ore ciascuno, è tenuto dalla psicologa Giusy Casile, dalla formatrice professionale Michela Calabrò e dalla sociologa Maria Rita Mallamaci, ed è utile ai ragazzi per conoscere e apprendere le competenze digitali, realizzare così pari opportunità di genere, prevenire e contrastare tutte le condotte discriminatorie con riferimento ad ogni fattore di rischio, responsabilizzare i giovani verso un ambiente virtuale sano, ossia capacità non solo tecniche ma critico-cognitive ed etico sociali per un uso consapevole ed efficace di internet e dei social. I prossimi laboratori tratteranno di Orientamento: verso il futuro tra desideri e paure; Educazione all’uso dei social media: tra identità reale e virtuale, e dipendenze; Cyberbullismo, Analisi del fenomeno, suggerimenti per l’uso, la conoscenza di nuovi linguaggi; Orientamento: alla scoperta di me e delle mie risorse Web reputation: educazione al linguaggio di genere e non discriminazione; Social media e strategie di comunicazioni, il fenomeno degli “Influencer”, modelli per gli adolescenti.

