Straordinaria domenica primaverile nello Stretto di Messina: ecco le FOTO da Reggio Calabria [GALLERY]

10 Febbraio 2019 16:18

Seconda domenica di febbraio caratterizzata dal sole e dal caldo in riva allo Stretto di Messina: ecco le immagini da Reggio Calabria

E’ una straordinaria giornata di sole e caldo primaverile in riva allo Stretto di Messina. Nella seconda domenica di febbraio, dopo un periodo di instabilità, le temperature sono aumentate e le persone ne hanno approfittato per una passeggiata sul Lungomare o una gita fuori porta. Questa situazione mite e anticiclonica, che prosegue da oltre una settimana, si esaurirà domani, Lunedì 11 Febbraio, per l’arrivo di una perturbazione atlantica che farà decisamente diminuire le temperature.

Foto Renzo Pellicano

Valuta questo articolo