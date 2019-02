21 Febbraio 2019 10:21

A Reggio Calabria la presentazione del romanzo “Se mi tornassi questa sera accanto” pubblicato da Giunti editore

Sabato 23 febbraio 2019 alle ore 18.30 presso la sede di Via Amerigo Vespucci n10/g il Circolo culturale G. Calarco- Coop. V.Veneto incontra Carmen Pellegrino autrice del romanzo “Se mi tornassi questa sera accanto” pubblicato da Giunti editore. Con “Se mi tornassi questa sera accanto” l’autrice racconta il rapporto d’amore tra un padre e una figlia, le ferite, le imperfezioni che ricorrono in molte storie familiari e lo fa con una potenza narrativa che smuove le emozioni. Lulù, allevata da una madre affetta da problematiche psichiche e da un padre animato da un forte sentimento ideologico che lo mette al riparo dal dolore e dalla tristezza, cresce schiacciata dal bisogno di adattamento, dalla mancate carezze dei genitori, deve diventare adulta e avere ben presto cura di sé fino a quando, arrivata ad un punto di rottura, lascia la casa familiare con l’intenzione di non tornare più. Il titolo del libro, tratto da un verso di una delle più famose poesie di Alfonso Gatto, svela uno dei temi trattati nel romanzo: il distacco, esperienza che appartiene a tutte le relazioni umane personali ed anche familiari. Nelle famiglie,come è accaduto ai Pindari del romanzo, il distacco modifica l’equilibrio e le consuetudini familiari. Distacco che Giosuè non accetta e che lo induce a scrivere alla figlia lettere custodite in bottiglie che affida alla corrente del fiume con la speranza che possano raggiungerla.

Questa lontananza tuttavia porta il padre a riscoprire la capacità di amare e di accudire e, in queste sue lettere, affidate al fiume come un gesto propiziatorio, mostra finalmente consapevolezza e comprensione e dona alla figlia la “parola che ripara”, parola che prelude a quel lungo passo verso la riconciliazione che è prima di tutto riconciliazione con sé stessi e poi con gli altri. Carmen Pellegrino scrittrice e studiosa eclettica, ha indagato alcuni dei nodi salienti della modernità, concentrando i suoi studi sui movimenti collettivi di dissidenza e focalizzando successivamente le sue ricerche sul razzismo, l’esclusione sociale e le condizioni di sfruttamento dei migranti. È stata coautrice di varie opere collettanee (Strozzateci tutti, 2010; Non è un paese per donne, 2011; Novantadue, 2012), mentre tra i suoi temi di indagine più recenti centrale è quello dei borghi disabitati e delle rovine di antichi insediamenti. Le sue ultime pubblicazioni sono Cade la terra (2015, Premio Rapallo Carige opera prima, Premio Selezione Campiello), Se mi tornassi questa sera accanto (2017, Premio Dessì). Presentano il libro gli scrittori Giuseppe Aloe e Cinzia Messina, letture a cura dell’attore Sebastiano Gavasso.

