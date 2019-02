Reggio Calabria: martedì la terza edizione del Premio Biesse

1 Febbraio 2019 10:02

Martedi 5 febbraio ore 16. 00 Sala Monsignor Ferro Palazzo Alvaro Piazza Italia la terza edizione del premio Biesse. “Siamo giunti al terzo anno di questa importante cerimonia -dichiara la Presidente Dell’associazione Biesse Bruna Siviglia- questo riconoscimento premia l’eccellenze della nostra terra che si sono distinte non solo per la competenza e la professionalità ma anche per il coraggio e l’umanità. .Ognuno dei premiati oltre la competenza e la professionalità ha portato nel proprio ambito lavorativo l’umanità ed il coraggio nel cimentarsi in imprese che hanno cambiato positivamente e radicalmente la nostra terra rendendoci orgogliosi di essere reggini e calabresi. Nomi importanti che hanno dato lustro alla Calabria. Il Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria Roberto di Bella , il Questore Raffaele Grassi ,il Giornalista Sarò Lombardo, Avv. Ezio Pizzi, Il Dott. Antonio Enrico Squillace, il Prof . Angelo Viglianisi Ferraro. Nel corso della cerimonia avremo anche l’onore ed il piacere di conferire il titolo di socio onorario dell Associazione Biesse al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi Ottavio Speranza. Non ci siamo dimenticati della società civile- continua Siviglia- sarà consegnato infatti un premio speciale anche ad un lavoratore reggino metalmeccanico (Omeca) il Sig . Giovanni Vadala per l’amore dimostrato verso la nostra terra. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomata’ e del Prefetto Michele di Bari si darà inizio alla cerimonia di premiazione , ringrazio la città metropolitana conclude la Presidente Bruna Siviglia che vista l’importanza della cerimonia ha dato il patrocinio morale alla manifestazione”, conclude.

