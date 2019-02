25 Febbraio 2019 20:32

Reggio Calabria: si avvia la seconda fase del progetto Fse/Pon inclusione a Caulonia. Nei prossimi giorni presso l’Ambito si svolgeranno degli incontri pubblici al fine di illustrare ed informare agli utenti ed i terzi i termini e le modalità di avvio

Il Distretto Nord 1, Comune Capofila Caulonia, nell’ambito dell’attuazione del progetto FSE PON Inclusione 2014/2020, ha avviato la fase di realizzazione delle misure di sostegno ai nuclei beneficiari SIA/REI residenti nei 19 comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale che devono accompagnare l’erogazione del beneficio economico disposto dall’INPS. Le azioni previste nel progetto personalizzato finalizzato all’inclusione dei soggetti in condizione di svantaggio, sono rivolte ad incidere positivamente sul rafforzamento/acquisizione di competenze professionali o propedeutiche al lavoro al fine di favorire l’inserimento/reinserimento delle persone in condizione di svantaggio sociale nel mondo del lavoro. In particolare, è stato pubblicato l’Avviso pubblico volto alla creazione di un Elenco di Soggetti già accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente, ad erogare attività formative. Possono presentare manifestazione di interesse gli Enti di Formazione, Autoscuole e Centri di Formazione Automobilistica. La scadenza del predetto avviso è prevista per il giorno 1 marzo 2019. L’altra azione, prevista dal progetto dell’Ambito di Caulonia, consiste nella previsione di tirocini formativi d’Inclusione sociale rivolti a sostenere i nuclei in condizione di povertà. A breve, infatti, saranno pubblicati l’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti, pubblici e privati, interessati ad ospitare i beneficiari dei tirocini di inclusione e l’Avviso per individuare soggetti che erogheranno voucher per servizi educativi rivolto a minori in condizione di svantaggio socio-educativo e culturale. Nei prossimi giorni presso l’Ambito si svolgeranno degli incontri pubblici al fine di illustrare ed informare agli utenti ed i terzi i termini e le modalità di avvio.

