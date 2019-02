Reggio Calabria: a Palmi una stazione mobile per il monitoraggio dell’aria

22 Febbraio 2019 12:11

La stazione mobile dell’Arpacal sarà operativa dalla prossima settimana, nella piazza antistante il Palazzo di Giustizia a Palmi

Sarà operativa dalla prossima settimana, nella piazza antistante il Palazzo di Giustizia a Palmi, la stazione mobile dell’Arpacal per la misurazione dei principali inquinanti presenti in atmosfera. La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria, curata dal Servizio Aria del Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria, durerà circa un mese e permetterà di conoscere lo stato dell’aria nella cittadina reggina, al fine di garantire la salute collettiva e, ovviamente, a salvaguardia dell’ambiente. La stazione mobile misurerà la presenza di Biossido di zolfo (SO2), Monossido di carbonio (CO), Biossido di azoto (NO2), Ozono (O3), Particelle sospese (PM2.5 e PM10), Metalli e IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici).

