Reggio Calabria, lo sfogo di un nonno: “Disgustato dal degrado di questo città. Nessuno si accorge dei disagi che viviamo?”

9 Febbraio 2019 11:08

Lo sfogo di un cittadino di Reggio Calabria: “lasciati soli a vivere questa situazione di assoluta precarietà e degrado, si ricordano di noi solo nelle campagne elettorali!”

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un cittadino di Reggio Calabria, avvilito e disgustato dalle condizioni in cui è ridotta la città. La lettera che riportiamo di seguito porta la firma di un “nonno che la mattina accompagna i nipotini a scuola con il terrore di un probabile incidente stradale”. Il nostro lettore chiede una mobilitazione collettiva, per “scuotere questi signorini della politica” e si domanda i “perché nessuno anche dei politici di questa città non fa una petizione popolare, una petizione del popolo reggino, per mettere in luce i disagi che viviamo?”.

Ecco cosa scrive:

“Sono un cittadino di Reggio Calabria che come tanti altri residenti è avvilito disgustato nel dover vivere in una città dove non viene garantito né il bene primario acqua né la sicurezza in strada e né la sicurezza igienico sanitaria ambientale.

Il degrado delle strade e‘ sotto gli occhi di tutti, le strade versano in condizioni critiche, in alcuni tratti le buche occupano completamente la carreggiata obbligando gli automobilisti a manovre estremamente pericolose che ne mettono a repentaglio l’incolumità. Questa situazione è insostenibile, ogni giorno si verificano incidenti, forature, danni alle auto per non parlare dei rischi a cui siamo costantemente sottoposti. Rattoppare non basta, le parziali riparazioni effettuate cedono dopo pochi giorni. Quando potremo finalmente riuscire a viaggiare camminare in sicurezza? Il nostro territorio è penalizzato e dimenticato dalle istituzioni locali e nazionali, siamo soli a vivere questa situazione di assoluta precarietà e degrado, si ricordano di noi solo nelle campagne elettorali!

Il fondo stradale è pieno di numerosi dislivelli, dossi, avvallamenti e buche determinati sia dall’usura e dalle intemperie, sia soprattutto da lavori realizzati non a regola d’arte. Perché non fanno pagare penali alle ditte?

L’illuminazione notturna in alcuni tratti è praticamente inesistente, molti sono totalmente al buio. Tutte queste condizioni costituiscono insidie assai pericolose che si acuiscono in caso di pioggia. Ne consegue l’elevato rischio d’incidenti per le autovetture, i motocicli ed i pedoni che percorrono quotidianamente le vie di questa città con conseguenti responsabilità civili e penali.

Queste strade sono normai da troppo tempo ridotti ai minimi termini, in piena inosservanza dei requisiti minimi di sicurezza e percorribilità da parte di tutti coloro che per qualsiasi motivo le percorrono. Con la pioggia il disagio diviene più rischioso: ogni pozza d’acqua può nascondere una semplice pozzanghera o, in alternativa, una buca profonda più di 20 cm, con le conseguenti rovinose ripercussioni sulla meccanica delle nostre autovetture o, peggio, causa di incidenti stradali. Inoltre i rigagnoli d’acqua causati dalle piogge continuano ad incanalarsi dentro le buche scavando sotto il manto stradale ed in alcuni tratti facendolo anche sprofondare, creando dei veri e propri dislivelli.

Ciò che è davvero disarmante è il silenzio e la mancata attivazione dell’Amministrazione Comunale in merito a tali problemi più volte segnalati non solo dai giornali online ma anche dai cittadini, viste anche le ovvie responsabilità civili che gravano sul Comune per la mancata manutenzione delle strade che una tra le tante sue competenze.

La viabilità sicura come la garanzia del servizio idrico sono elementi imprescindibili di sviluppo e legalità in una città! Non vogliamo e Non possiamo soffrire così tanto e…piangere le conseguenze di ventilate mancanze di fondi per la manutenzione del più elementare bene pubblico che sono appunto le strade. Noi cittadini di Reggio dobbiamo cercare di non rassegnarci ma attivarci per scuotere questi signorini della politica: perché nessuno anche dei politici di questa città non fa una petizione popolare, una petizione del popolo reggino per mettere in luce i disagi che viviamo? Fate qualcosa non se ne può più chiediamo aiuto alle forze politiche tutte, alle istruzioni compreso Prefetto…ma non vedete come è ridotta questa città?“.

