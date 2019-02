Reggio Calabria: ennesimo appuntamento settimanale per “Le Muse”

9 Febbraio 2019 15:46

Reggio Calabria: ennesimo appuntamento settimanale e dunque, domenicale per “Le Muse” il Laboratorio delle Arti e delle Lettere che, rinnova i suo incontri sempre alla stessa ora ma, con tematiche di varia umanità

Ennesimo appuntamento settimanale e dunque, domenicale per “Le Muse” il Laboratorio delle Arti e delle Lettere che, rinnova i suo incontri sempre alla stessa ora ma, con tematiche di varia umanità. In occasione dell’imminente Festa di San Valentino 2019, ricorda il presidente Giuseppe Livoti, abbiamo pensato domenica 10 febbraio, ad una conversazione a piu’ voci, in cui parte integrante, sarà la tematica del –cuore-. I sentimenti e le loro cause ed effetti nella vita di ogni giorno e nella varie età evolutive, approdando all’innamoramento, all’amore; ma la serata, non vuole solo circoscrivere tale discorso al rapporto di coppia ma, anche a quelle dinamiche che dovrebbero guidare i buoni sentimenti in diversi ambiti, come potrebbe anche essere l’ambiente carcerario. Il cuore, inteso anche come simbolo che identifica la spiritualità, l’emotività e la moralità, insite nell’essere umano, facendoci anche ricordare come un tempo si riteneva che il cuore fosse sede della mente umana. “Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani” affermava Seneca ed ancora “La vera bellezza, dopotutto, consiste nella purezza del cuore” per il Mahatma Gandhi: queste le coordinate che esamineranno gli ospiti alle Muse presso la nota Sala D’arte di via San Giuseppe 19. Un dialogo per costruire e per andare anche in controtendenza rispetto ai luoghi comuni per riiniziare a comprendere e capire i movimenti della mente e del cuore alla ricerca di quella felicità forse perduta e che la società di oggi dovrebbe capire ed approfondire. Ospiti d’eccellenza, dunque domani alle Muse saranno Rosalba Pristeri – docente di filosofia, Renato Vigna – avvocato e componente Osservatorio Nazionale Carceri Unione Camere Penali Italiani, Giuseppe Cartella – psichiatra e neurologo. Inoltre nel corso della serata collegamento in diretta con la giornalista Antonella Pangallo di Radio Studio 95 – Melito tv, per sentire in diretta le sensazioni ed i commenti a caldo dopo la finale del Festival della Canzone Italiana Sanremo 2019.

