Reggio Calabria piange Filippo Zema, il cordoglio della Lega Navale

16 Febbraio 2019 18:16

La sezione Reggio Calabria Sud della Lega Navale Italiana esprime il suo “fortissimo dolore per la scomparsa del dott. Filippo Zema”

La sezione Reggio Calabria Sud della Lega Navale Italiana esprime il suo “fortissimo dolore per la scomparsa del dott. Filippo Zema, amico, socio e componente del Consiglio Direttivo. Il presidente Francesco Attisani, l’intero consiglio direttivo e tutti i soci, sconvolti per la perdita del carissimo amico, porgono le più sentite condoglianze alla famiglia del caro Filippo, uomo di grandissima generosità e disponibilità, persona gentile e premurosa, sempre presente nelle iniziative della Lega che amava molto e sempre in prima fila nelle attività finalizzate alla solidarietà e all’assistenza. Questa sezione della Lega Navale sentirà fortemente la mancanza del consigliere Filippo Zema e della sua forza trascinatrice in ogni iniziativa”.

