Reggio Calabria piange Filippo Zema, il ricordo del presidente Delfino

16 Febbraio 2019 19:15

Reggio Calabria piange Filippo Zema. Delfinio: “oggi la nostra città perde in modo improvviso e prematuro un grande professionista, un galantuomo ed un cittadino modello”

“Oggi la nostra città perde in modo improvviso e prematuro un grande professionista, un galantuomo ed un cittadino modello. Una persona sempre pronta a tendere una mano, che ha saputo svolgere la professione con amore e dedizione. Mancherai alla città intera”, è quanto scrive in una nota il presidente del consiglio comunale, Demetrio Delfino. “Mancherai a tutti noi Filippo -prosegue- abbiamo affidato a te la salute dei nostri figli, il bene più prezioso e tu ci hai sempre ascoltati e indirizzati senza mai sottrarti neanche per un momento alle tue responsabilità professionali. Ognuno di noi faticherà tantissimo a dire ai nostri bambini che il loro dottore è andato ad ascoltare il respiro degli angeli in cielo. Addio Filippo. Ti sia lieve la terra”, conclude.

