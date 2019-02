Reggio Calabria, è ufficiale: Falcomatà nomina alle Finanze il dirigente scelto dalla destra del “Modello Reggio” per i bilanci comunali [NOME e DETTAGLI]

5 Febbraio 2019 18:25

L’ex assessore della Giunta Accorinti del comune di Messina, Enzo Cuzzola, è stato nominato dal sindaco Falcomatà nei giorni scorsi dirigente dei Servizi Finanziari della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Con decreto n. 10 di ieri, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha nominato nuovo dirigente del Settore Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’ex assessore del comune di Messina, nella giunta di Renato Accorinti, Enzo Cuzzola. Nel 2011, ricordiamo, il Centro/Destra reggino affidò proprio a Cuzzola il compito di un’operazione verità sul bilancio. L’allora Amministrazione comunale guidata da Demetrio Arena fu chiamata ad approvare il bilancio 2010 e l’ex assessore di Messina fu fondamentale nelle scelte. Un mese e mezzo fa, quando le voci si facevano insistenti su un probabile “interessamento” di Falcomatà a Cuzzola, intervenne uno degli esponenti di spicco della destra reggina, Giuseppe Agliano, il quale in una nota scriveva: “il Sindaco si conferma il miglior attaccante per il centrodestra. Con Enzo Cuzzola, Dirigente dei Servizi Finanziari della Città Metropolitana, Falcomatà cancella anni di veleni ed insulti e testimonia la bontà delle scelte e delle intuizioni del centrodestra reggino che nel 2011 affidò proprio a Cuzzola il compito di un’operazione verità sul bilancio che si rivelò tecnicamente e politicamente incontrovertibile. Furono anni duri e pesanti, forse i peggiori per Reggio ed i reggini. L’allora Amministrazione comunale guidata da Demetrio Arena, chiamata ad approvare il tanto discusso bilancio 2010, fu oggetto di feroci critiche proprio da Falcomatà che, da consigliere comunale del PD diede il via ad una stagione di veleni, manovre politiche nell’ombra e una campagna mediatica senza precedenti che, attorno al famigerato “buco di bilancio”, costruì un percorso ingannevole che portò ad un ingiusto scioglimento frutto di decisioni politiche. Fu proprio quel bilancio redatto da Cuzzola a quantificare e cristallizzare, una volta per tutte (con numeri confermati in seguito sia da Commissari che dalla stessa attuale Giunta di centrosinistra), il disavanzo comunale e fu l’Amministrazione Arena a tracciare la strada per un graduale e progressivo risanamento attraverso l’operazione dismissione del patrimonio, al recupero degli oneri del condono edilizio ed una lotta serrata all’evasione, poi resa vana dalle scelte operate in seguito dalla Amministrazione di centrosinistra. Ma allora, come oggi, a Falcomatà e al PD interessava perseguire i propri obiettivi: spazzare via l’avversario politico a qualsiasi costo, utilizzando qualunque mezzo, anche improprio e fuorviante. Il tutto sulla pelle di Reggio e dei Reggini”.

BIOGRAFIA

Enzo Cuzzola è nato a Reggio Calabria il 7 ottobre del 1956 ed è laureato in scienze politiche con indirizzo politico amministrativo. Nel settore degli Enti Pubblici e degli Enti Locali è stato presidente dell’OIV della Provincia di Reggio Calabria e dell’OIV monocratico nel comune di Villa San Giovanni; componente del Nucleo di Valutazione dei comuni di Laureana di Borrello, Campo Calabro e Terranova Sappo Minulio. Revisore dei Conti del comune di Roccaforte del Greco e del Consorzio del Bergamotto. Consigliere di Amministrazione della Reges S.p.a. (gestione tributi del comune di Reggio Calabria). Liquidatore dell’Azienda speciale Bovalino multiservices e del Consorzio di Enti Locali Calabria 30. E’ stato dirigente del settore Finanze e Tributi e del settore Patrimonio del comune di Reggio Calabria. Consigliere di amministrazione della Stazione Sperimentale Essenze e Derivati Agrumari di Reggio Calabria. Componente del Collegio di Revisione e Revisore Unico dei comuni di Bagaladi, Bova Marina, Candidoni, Cardeto, Molochio, Palizzi, Roccaforte del Greco e Scilla. Presidente del Nucleo di Valutazione della Comunità montana VJM di Melito Porto Salvo, dei comuni di Monasterace, Scilla, Santo Stefano in Aspromonte, San Ferdinando, degli Enti Parco Nazionali dell’Aspromonte, del Cilento e Vallo di Diano; componente del Nucleo di Valutazione dei comuni di Bagaladi e Palizzi. Ha fatto parte della commissione di concorso per l’accesso all’impiego con la qualifica funzionale Dl/D3 per l’area finanziaria nel comuni di Melito e Motta San Giovanni. Ha curato i piani di riequilibrio finanziario dell’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e dei comuni di Vibo Valentia, Soverato, San Giovanni in Fiore, Chiaravalle, Simbario, Colosimi, Bovalino, Motta San Giovanni, Guardavalle, Squillace, Bisignano, Borgia. Altilia e Caraffa di Catanzaro. Ha curato la contabilità economico patrimoniale per i comuni di Messina, Catanzaro e Villa San Giovanni. In qualità di formatore nel settore degli Enti Pubblici e Locali ha realizzato interventi di formazione sulle tematiche contabili e fiscali a favore di Enti locali, Enti Parco, Università, Asl, Asp ed Aziende Ospedaliere, Camere di Commercio, Enti ed Istituti di Ricerca, Enti Regionali, Istituzioni Scolastiche ecc…Ha collaborato con primarie società ed enti di settore tra cui Formautonomie (già Anciform), Ancisardegna, Sspal (scuola formazione per i Segretari comunali), Cisel Maggioli, EDK, Paideia, Gaspari Formazione, Athena research, Iscea, Scuola di Lucca, MFConference Italia Oggi, Anutel, Acsel, Formel, Cesel, Dtc Pal di Torino, Assindustria di Savona, Associazione Comuni Bresciani, Centro Studi Alta Padovana, Centro Studi Bellunesi, Ifor di Bergamo, Forser di Udine, Scuola di Roccastrada, Gierre Servizi di Viterbo, Halleyconsulenza, Legautonomie Abruzzo, Asev di Empoli, Asmez, Reform di Pisa e Dirittoitalia di Roma. Pubblicista con collaborazioni presso case editrici del settore enti pubblici e locali (per la pubblicazione di volumi e articoli), tra cui Class Italia Oggi, Sole24ore, Maggioli Editore, Cel, Halleyeditrice e Ipsoa. Le ultime pubblicazioni sono Manuale ordinamento finanziario e contabile (Halleyeditrice 2004), Manuale Finanziaria (Halleyeditrice 2005/2006/2007-Gaspari 2008), Manuale degli incarichi esterni (Cel 2008), Manuale gestione incarichi esterni (Gaspari 2008), Trattato Il governo locale nella transizione federale (cap. 18, Ce1 2009 – cap. 25 e cap. 26 Cel 2011), Manuale delle Ritenute (Maggioli 2009-2011-2013), Manuale adempimenti fiscali enti (Cel 2009), Manuale Imposta di Bollo (Maggioli 2009–2011), Manuale Iva negli Enti locali (Maggioli 2010–2011–2013), Manuale sulla tracciabilità dei pagamenti (coautore-Maggioli 2011), Agenda dei comuni Caparrini (coautore–Caparrini 2011–2012), La gestione dei pagamenti negli Enti Locali (Gaspari 2012) e La dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (coautore-Maggioli 2014).

