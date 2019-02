Reggio Calabria, la lettera della madre e della figlia disperse e ritrovate nei boschi di Gambarie: “Grazie per aver vegliato su di noi”

17 Febbraio 2019 11:49

Reggio Calabria: le due donne sono state ritrovate domenica scorsa al termine di un imponente operazione di ricerca, che ha visto impegnati circa 50 uomini. Ecco la loro la lettera di ringraziamento

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento delle due donne, madre e figlia, disperse e ritrovate nelle tarda serata di domenica 10 febbraio nei boschi innevati di Santo Stefano di Aspromonte.

A lanciare l’allarme era stato il marito e le ricerche hanno visto impegnati più di 50 unità tra forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino ed le associazioni di volontariato di protezione civile:

“Caro Direttore,

siamo le due donne, madre e figlia disperse e ritrovate domenica u.s., delle quali avete condiviso la notizia e per le quali tante persone si sono preoccupate, hanno pregato, pianto, sperato e soprattutto si sono prodigate ciascuna in base alle proprie possibilità e competenze affinché potessimo tornare a casa sane e salve.

Così è stato, e adesso che finalmente siamo di nuovo insieme anche se ancora in fase di recupero il nostro ringraziamento va alla squadra Stato che ha attivato in tempi eccezionali la macchina dei soccorsi.

Un grazie alla Squadra Stato che ha attivato in tempi eccezionali la macchina dei soccorsi, alla Prefettura, agli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino, della Protezione Civile, al Comune di Santo Stefano, ai volontari e a tutti coloro che hanno partecipato all’attività di ricerca. Al personale medico del 118; ai medici e a tutto il personale sanitario e para sanitario del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di RC. Grazie infinite a tutti, a quelli che c’erano fisicamente, a quelli che hanno dovuto aspettare notizie da casa col cuore in gola, a quelli che hanno vegliato su di noi (e anche questi sono sicura che fossero in tanti). Grazie“.

Valuta questo articolo