Reggio Calabria: lavori in corso sui muraglioni di via Possidonea

22 Febbraio 2019 11:03

Reggio Calabria: sono in corso lavori di manutenzione presso i muraglioni di via Possidonea in centro città a cura della società di servizi comunale in house Castore

Sono in corso lavori di manutenzione presso i muraglioni di via Possidonea in centro città a cura della società di servizi comunale in house Castore. Le squadre intervenute hanno già provveduto a rimuovere rifiuti abbandonati e sterparglie, ma lunedì e martedì’ prossimo (25 e 26 febbraio) a partire dalle ore 10,00 l’intera via Possidonea sarà inibita al parcheggio dei veicoli, per consentire il completamento delle operazioni con il carro scale con cui si completeranno le operazioni di pulizia fino in cima e la successiva messa in posa di nuove piante. L’amministrazione invita i cittadini a prendere visione dell’ ordinanza di interdizione in tema che sarà pubblicata sul sito www.reggiocal.it, sezione mobilità e trasporti.

Valuta questo articolo