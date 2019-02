Reggio Calabria, Laura Boldrini: “spero che il Consiglio Regionale approvi presto la preferenza di genere”

7 Febbraio 2019 21:50

Laura Boldrini interviene a Reggio Calabria all’evento per intitolare a Rita Pisano la sala stampa del Consiglio Regionale: ecco cos’ha detto

“Nel 2016 abbiamo varato una legge per la doppia preferenza di genere, lasciando ovviamente la piena autonomia alle Regioni. In molte Regioni quella norma e’ stata recepita perche’ e’ importante che il 51% della popolazione venga rappresentato“. A dirlo l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, intervenendo alla cerimonia, al Consiglio regionale della Calabria, per ricordare l’ex sindaco di Pedace Rita Pisano, alla quale e‘ stata intitolata la saletta stampa adiacente all’aula consiliare. “Penso – ha aggiunto – anche per dare senso alla cerimonia di oggi per ricordare Rita Pisano, che molto presto si riesca a discutere questo provvedimento e a votarlo. E’ un appello che voglio fare al Presidente del Consiglio regionale della Calabria e a tutte le forze politiche di portare avanti questo sforzo perche’ ce lo chiede la norma nazionale ed anche la Costituzione. Non credo che al Sud su questi temi si faccia piu’ fatica e ne e’ un esempio Rita Pisano, antesignana delle battaglie politiche serie. Spero che molto presto ci sia un segnale e mi pare che a livello politico nessuno si sia schierato contro. Cio’ detto, pero’, bisogna arrivare a calendarizzare il provvedimento. Naturalmente non tutto puo’ essere sulle spalle del presidente, ma dei gruppi consiliari che decidono le priorita’. Ma so anche che il presidente o la presidente possono contribuire sicuramente a questo“.

“Mi auguro che nella linea di continuita’ – ha sottolineato ancora Boldrini – si possa riuscire quanto prima a far si che anche la Calabria si dia una legge di genere. Che non e’ dare una corsia preferenziale alle donne, ma e’ una norma antidiscriminazione. E quindi basta con lo schema trenta a uno come adesso in Calabria, perche’ questo schema non rappresenta il 51% della popolazione. E cio’ va a detrimento di tutti. Quando le donne vanno avanti ci guadagna il Paese, e io mi auguro che prevalga questo senso di responsabilita’ dell’oggi e del domani perche’ penso che tutti vorrebbero dare ai propri figli e alle proprie figlie un futuro dove ci siano per tutti le stesse possibilita‘”.

