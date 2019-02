Reggio Calabria: la Condotta Slow Food festeggia 10 anni di attività

2 Febbraio 2019 12:03

La Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica festeggia 10 anni di attività, il primo appuntamento si terrà domenica prossima: protagoniste le frittole

La Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica compie 10 anni e festeggia in grande. Una festa lunga un anno, un calendario di 10 nuovi eventi per celebrare la Condotta e le sue molteplici attività. Appuntamenti dal valore sociale, politico e conviviale. Il primo appuntamento si terrà domenica 10 febbraio, alle 12.30, presso “AgriRiggio”, via Goffredo Mameli, 7 a Lazzaro (RC) con “Le Frittole, cibo di strada?“.

Ecco di seguito il menu:

Antipasto casereccio; Frittole; Insalata mista; Dolce; Vino, Acqua, Caffè.

Costo € 20,00 per i soci, € 23,00 per i non soci

I bambini fino a 10 anni pagano € 10,00

Per i bambini è possibile richiedere un menu composto da: pasta fresca al pomodoro; cotoletta e patate dell’orto; acqua.

I posti sono limitati, è indispensabile la prenotazione chiamando Maddalena al numero 348.05.64.749 entro, e non oltre, venerdì 08 febbraio.

Info: www.facebook.com/slowfood.reggiocalabria/ www.facebook.com/groups/132100390177816/ slowfood_reggiocalabria

Valuta questo articolo