A Reggio Calabria il convegno dal titolo “Mai soli, camminiamo insieme”

5 Febbraio 2019 14:36

Reggio Calabria: l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona organizza un convegno dal titolo “Mai soli, camminiamo insieme” che si terrà giovedì 7 febbraio presso l’Auditorium “Alfonso Ciprioti” del Centro Civico di Arghillà

In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona organizza un convegno dal titolo “Mai soli, camminiamo insieme” che si terrà giovedì 7 febbraio c.a. alle ore 16:00 presso l’Auditorium “Alfonso Ciprioti” del Centro Civico di Arghillà. Introdotti e moderati dal Dirigente scolastico, Avv. Simona Sapone, interverranno; la Dott.ssa Giuseppina Latella, Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni che relazionerà su ”Bullismo, prevenzione in famiglia e nella scuola, conseguenze penali del reato”; la Dott.ssa Elisa Mottola, psicologa, responsabile del consultorio dell’Asp di RC che parlerà di “Bullismo, come conoscerlo e come curarlo”; il Prof. Saverio Grande, docente dell’Istituto Comprensivo, che illustrerà i risultati del questionario digitale su bullismo e cyberbullismo “Bulliform”, redatto insieme alla referente dell’area, Prof.ssa Grazia Sciarrone ; la Dott.ssa Bruna Siviglia, Presidente dell’Associazione Biesse di RC, che presenterà l’apertura di uno sportello di ascolto per i giovani presso la scuola. Concluderà il Dott. Prof. Edoardo Lamberti Castronuovo, docente di Etica della Comunicazione presso l’Università Dante Alighieri di RC, che incentrerà il suo intervento su “L’antidoto più efficace per prevenire un fenomeno aggravato dal progresso tecnologico: la cultura scolastica ed extracurricolare”.

