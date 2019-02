Reggio Calabria: iniziativa sul partigiano Pasquale “Malerba” Brancatisano

5 Febbraio 2019 22:24

Sarà la storia del partigiano di Samo, Pasquale “Malerba” Brancatisano, ad essere al centro della prossima iniziativa, programmata per giovedì 7 febbraio 2019, dall’ANPI di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana, nell’ambito del ciclo “Dalla Resistenza alla Costituzione. Dalla dittatura alla Democrazia”. La straordinaria vicenda di Malerba (dalla natia Samo alla Francia, dalla Francia alle Langhe) sarà raccontata dall’autrice del libro “Dalla Calabria alle Langhe. Storia del partigiano Malerba”, Mattia Milea. Interverranno il Sindaco Giuseppe Falcomatà e Gianfranco Cordì dell’ANPI di Reggio Calabria. Il ruolo di moderatrice sarà svolto dalla giornalista Anna Foti. Sarà proiettato un “docufilm” realizzato dalla “TS Film”, tratto da una lunga intervista realizzata dal Presidente dell’Associazione dei Partigiani, Sandro Vitale, in occasione del primo incontro con Pasquale Brancatisano. L’appuntamento per i cittadini interessati è previsto per le ore 17.00 del 7 febbraio, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

