Reggio Calabria: martedì iniziativa Margaret Thatcher

24 Febbraio 2019 21:55

Reggio Calabria: l’Associazione Culturale Anassilaos dedica un incontro, inserito nel ciclo “Donne nella storia”, a Margaret Thatcher

Prima donna della storia inglese a divenire primo ministro in un Paese che pure aveva dato numerose regine (Maria ed Elisabetta Tudor, Anna Stuart, la regina Vittoria fino alla stessa Elisabetta II tuttora regnante) Margaret Hilda Thatcher (1925-2013) ha occupato un ruolo di primo piano nella storia europea e mondiale dal 1979, anno in cui divenne premier, fino all’ottobre del 1990, anno in cui si dimise dalla guida del Partito Conservatore e quindi dal governo. Alla sua figura l’Associazione Culturale Anassilaos dedica un incontro, inserito nel ciclo “Donne nella storia”, che si terrà martedì 26 febbraio alle ore 17,30 presso lo Spazio Open (Via Filippini 23-25 Angolo Via Giudecca) con l’intervento della Dr.ssa Rosella Crinò, Responsabile Sezione Donna “Emanuela Loi” dell’Associazione Anassilaos. Deputato conservatore dal 1959 poi ministro dell’Educazione (1970-74) e infine leader del Partito Conservatore nel 1975 divenne Primo Ministro a seguito della vittoria conseguita nelle elezioni del 1979. All’economia inglese impose una politica liberista, che non a caso prese il nome di thatcherismo, basata sul controllo della spesa pubblica e privatizzazioni su larga scala che, pur favorendo una generale ripresa dell’economia nazionale, causò un forte aumento della disoccupazione e quasi cancellò quel modello di stato sociale che fino ad allora aveva distinto la Gran Bretagna creando notevoli tensioni e disagi sociali. Chiamata anche Lady di Ferro (Iron Lady) sul piano internazionale professò una grande fermezza di cui diede prova nel conflitto che contrappose il Regno Unito all’Argentina nella Guerra delle Falkland. Il successo conseguito le offrì un grande consenso in Patria ma il riemergere di nuove difficoltà economiche, unito a forti dissensi all’interno del suo partito, la portò alle dimissioni nel 1990. Negli ultimi anni della sua vita la Thatcher fu affetta dall’ Alzheimer ed è particolarmente toccante – secondo anche il racconto della figlia – che ella dimenticasse ormai episodi anche recenti di quella storia di cui era stata protagonista e partecipe.

Valuta questo articolo