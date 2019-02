22 Febbraio 2019 15:48

Gravissimo incidente stradale sul raccordo autostradale a Reggio Calabria nella galleria di Spirito Santo: una Smart si ribalta. Traffico rallentato

Brutto incidente stradale, avvenuto pochi minuti fa, sul raccordo autostradale e precisamente nella galleria di Spirito Santo a Reggio Calabria in direzione Nord. Come si può notare dalle foto a corredo dell’articolo, una smart, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata andando a finire contro il muro della galleria. Sul posto è presente gli agenti della polizia stradale, i quali stanno regolando il traffico.

Seguiranno aggiornamenti

