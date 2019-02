Reggio Calabria: incendio alla tendopoli di San Ferdinando. Medu: “è una lenta strage quella che si consuma nella Piana di Gioia Tauro”

16 Febbraio 2019 17:28

“E’ una lenta strage quella che si consuma nella Piana di Gioia Tauro, non frutto della fatalità, ma della endemica e gravissima assenza delle istituzioni in un territorio in cui ogni anno affluiscono oltre duemila lavoratori migranti per la raccolta degli agrumi, obbligati a vivere e lavorare in condizioni disumane”. Lo afferma il team di Medici per i diritti umani (Medu). “Le pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali – prosegue Medu- in cui versa la baraccopoli di San Ferdinando sono note da anni. L’assenza di qualsivoglia sistema di riscaldamento che non siano bracieri e falò tra baracche ammassate di legno e plastica non fa che accrescere i rischi di roghi nell’insediamento durante l’inverno”. Per Medu “il Dl Salvini su immigrazione e sicurezza, ormai legge, non ha fatto altro che alimentare aree di marginalità ed esclusione come i grandi ghetti, contribuendo ad aggravare questa vergogna italiana. Questo oggi sembra puntualmente avverarsi”. Medici per i Diritti Umani torna a chiedere alle istituzioni azioni immediate per assicurare condizioni di accoglienza dignitose e sicure ai lavoratori migranti della Piana di Gioia Tauro”, conclude.

