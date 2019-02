Reggio Calabria: incendio nella baraccopoli di San Ferdinando, un morto

16 Febbraio 2019 06:58

Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria): una persona è morta. Distrutte circa 20 di baracche

Incendio nella notte nella baraccopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria): una persona è morta, si tratterebbe di un 35enne di nazionalità senegalese.

Il rogo, che ha distrutto una ventina di baracche, è stato spento dai vigili del fuoco. Sul posto anche polizia e carabinieri.

All’origine dell’incendio potrebbe esserci uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi: è l’ipotesi emersa dai primi accertamenti compiuti dagli investigatori. Una scintilla avrebbe innescato le fiamme che poi si sono rapidamente propagate tra le baracche.

Il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella sede del Municipio di San Ferdinando.

C’è tensione tra i migranti che vivono nella baraccopoli: da tempo chiedono soluzioni abitative alternative. Al momento non si registrano problemi di ordine pubblico.

Con l’ultimo decesso, salgono a 3 le vittime di incendi nella baraccopoli di San Ferdinando in un anno: il 27 gennaio 2018 è morta una 26enne nigeriana, Becky Moses (n quel caso l’incendio era doloso); il 2 dicembre 2018 è morta Surawa Jaith, del Gambia, che avrebbe compiuto 18 anni pochi giorni dopo.

In precedenza si erano verificati altri incendi che non avevano causato vittime.

Nella baraccopoli nel periodo invernale vivono anche migliaia di migranti impegnati nei lavori di raccolta degli agrumi nei campi della piana di Gioia Tauro,

Valuta questo articolo