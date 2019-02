18 Febbraio 2019 22:01

Reggio Calabria: il GAL “Terre Locridee” presenta i bandi per le aziende agricole del territorio in nove comuni. A Ciminà il primo workshop sull’avviso a valere sulla misura 4.1.1.

Parte la fase della presentazione al territorio del bando a valere sulla misura 4.1 del PSR Calabria 2014-2020 prevista nel Piano di Azione Locale (PAL) “Gelsomini” del GAL Terre Locridee. Bando che permetterà alle aziende agricole della Locride di presentare i propri progetti entro la data del 12 aprile 2019. Questa fase, necessaria per dare alle aziende le informazioni per seguire le procedure, sarà strutturata con dei workshop organizzati dalla struttura del GAL in 9 paesi della Locride per riuscire a divulgare maggiormente lo stesso bando. Questi incontri seguono una serie di momenti di partecipazione e animazione che il Gal ha realizzato nel corso del precedente anno e inaugura una fase operativa che prevede numerose iniziative per coinvolgere le aziende agricole del territorio e i tecnici nella presentazione dei progetti. Saranno presentati anche gli altri bandi, già in visione sul proprio sito web, che verranno pubblicati formalmente al più presto: misura 6.4.1, dedicato alle fattorie sociali e al tema della diversificazione; misura 4.2.1, relativo a investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli dell’area; misura 16.2.1, che prevede il sostegno a progetti pilota per l’introduzione di sistemi innovativi nel settore. Il primo di questi workshop si svolgerà a Ciminà il 19 febbraio alle ore 17:30 presso la biblioteca comunale, e prevede i saluti del sindaco Giusy Caruso e del presidente del GAL Francesco Macrì, a seguire la relazione del Responsabile del PAL Gelsomini, Guido Mignolli. Gli altri incontri saranno: a Samo venerdì 22 febbraio alle ore 17:30 presso la sala consiglio comunale; a Monasterace lunedì 25 febbraio alle ore 17:30 presso la sala della biblioteca comunale; a Bianco mercoledì 27 febbraio alle ore 17:30 presso Villa Helios; a Mammola venerdì 1 marzo alle ore 17:30 presso la sala della porta del Parco d’Aspromonte; a Caulonia martedì 5 marzo alle ore 17:30 presso FOCS Formazione & Lavoro; a Siderno venerdì 8 marzo alle ore 17:30 presso la sala del Liceo Artistico; a Canolo lunedì 11 marzo alle ore 17:30 presso la sala del consiglio comunale; a Sant’Ilario dello Jonio mercoledì 13 marzo alle ore 17:30 presso la sala del consiglio comunale. Il GAL raggiunge questo traguardo dopo mesi di lavoro e confronto con i tecnici della Regione Calabria, ed è stato tra i primi GAL calabresi a vedere pubblicato formalmente un proprio bando. L’entusiasmo del Consiglio di Amministrazione è dovuto proprio al raggiungimento di questo importante risultato, considerando anche che il GAL Terre Locridee è fra i più giovani gruppi di azione locale della Calabria.

