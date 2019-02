Reggio Calabria: fogna scorre in pieno centro da circa 6 mesi [FOTO]

21 Febbraio 2019 10:48

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo una situazione incresciosa presente da mesi in Via Villini Svizzeri

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione, con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, che evidenziano la fuoriuscita di fogna da mesi in via Villini Svizzeri a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “è da circa sei mesi che la fogna scorre a cielo aperto in via Villini Svizzeri primo tratto e nonostante le segnalazioni nessuno si è fatto vivo per eliminare il gravissimo inconveniente di natura igienico sanitario passibile di sanzione di natura penale nei confronti dell’amministrazione Comunale. Ormai la città ha cambiato il suo volto e quello che viene considerato centro storico è paragonabile a una di quelle periferie abbandonate da tutto e da tutti. Spero che pubblicherete almeno le foto in modo che chi deve intervenire provi un po’ di vergogna. Grazie Antonio Panella”

